Simone perde al televoto ma stravince in amore

Finale emozionante del Grande Fratello ieri in prima serata per il concorrente aquilano.

Grandi sorprese in serbo per Simone Coccia Colaiuta, come l’ingresso nella casa della celebre attrice Gina Lollobrigida, e la lettera della sorella che vive a Chieti e con cui l’aquilano non parlava da tempo.

Tra stelle e lustrini è arrivato però l’esito del televoto a spazzare via la possibilità da parte di Simone di vincere il reality.

Il momento più coinvolgente è stato però quello in cui Coccia Colaiuta ha potuto riabbracciare la compagna, momento che ha commosso il pubblico in studio e a casa.

Le parole dell’onorevole Stefania Pezzopane sono state infatti una vera e propria dichiarazione gridata al mondo: «Sono venuta a riprenderti.»

Infatti, nonostante “il gioco sia stato bello ma difficile in alcuni momenti” l’onorevole prosegue nella sua battaglia armata di cuore, intelligenza e grande personalità: «Non ci si può vergognare di amare, ci si deve vergognare di odiare, è l’odio che è una vergogna. Io non mi sono mai vergognata di amare Simone, ho dovuto combattere e combatto ancora oggi.»

Una dichiarazione che ha fatto commuovere Barbara d’Urso e che ha definitivamente conquistato l’opinione pubblica.

Foto di FidelityHouse.eo