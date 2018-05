GF, Simone Coccia sotto processo

La semifinale del 15esima edizione del Grande Fratello si è aperta con la richiesta di qualche chiarimento da parte di Barbara d’Urso a Simone Coccia Colaiuta in questi giorni al centro di alcune polemiche dentro e fuori dalla Casa.

Le due hanno accusato Simone di avergli mandato foto e video intimi, mentre Elena lo ha anche accusato di aver voluto creare una falsa paparazzata con lei.

Floriana ha poi ammesso di averlo diffidato e che – dato che hanno convissuto per parecchi mesi – di provare ancora affetto per lui.

Simone, a capo chino, ha ammesso tutti gli sbagli: “Mi ricordo qualcosa del genere. Ci fu una scrittura su Facebook. Ho messo la testa a posto, sono innamorato della mia fidanzata”.

La trasmissione non è cominciata meglio: il “processo” per Simone comincia con il suo comportamento tenuto nel corso di quest’ultima settimana. Simone si è rifiutato di fare un compito propostogli dal GF al fine di togliere un premio a tutti gli altri.

Dopo un servizio riguardante Simone impegnato a parlare male di tutti, Angelo Sanzio, il Ken Umano italiano che aveva un conto in sospeso con Coccia (Simone Coccia avrebbe criticato un bacio a stampo in amicizia tra Angelo e Filippo), in studio, si è alzato in piedi e ha inveito contro l’ex spogliarellista, esordendo con un insulto pesantissimo e utilizzando un linguaggio molto forte.

Di seguito l’intervento di Angelo:

Caro Simone, tu non mi dovresti nemmeno salutare con quella faccia di m*rda che ti ritrovi…

Hai capito?

Non ti permetto, Simone, di giudicare un bacio a stampo con Filippo perché tu non sai cos’è l’amore, non conosci i baci che vanno al di là delle labbra.

Sei stato l’unico a farsi la doccia in mutande bianche davanti a me…

E quando mi toccavi il c*lo in camera, lo vogliamo dire?

Simone, mai più che tu possa dare un giudizio sulla mia persona, ti devi lavare la bocca.

Tu nella vita dici “molti nemici, molto onore”… Ma pensa a come farti amare nella vita perché con i nemici non vai da nessuna parte!

Tu Simone, solo con le stampelle puoi andare avanti perché da solo, non ti reggi in piedi!

Sai cosa si dice nel mio settore? Non ti affidare ad una persona che non ha un buon odore.

Ad ogni modo, sono rimasto scioccato dalle tue parole e mi dispiace molto perché ti facevo una persona leale, mi hai deluso profondamente.

Goditi la vittoria finché dura che il pubblico è ammaestrato e non vi fa paura come disse Cyrano.