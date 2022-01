Covid 19 in Abruzzo, 3926 nuovi casi positivi tra tamponi molecolari e antigenici

L’aggiornamento del 1 gennaio 2022 dei contagi Covid 19 in Abruzzo.

Oggi in Abruzzo sono 3926 i nuovi casi positivi, di cui 2317 emersi da test antigenico. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono di età compresa tra 1 e 95 anni.

I casi positivi sono emersi a seguito di 7137 tamponi molecolari eseguiti, mentre il totale dei test antigenici fatti non è invece disponibile per il report di oggi. Nessun deceduto.

Sono 87082 i pazienti guariti (+200 nelle ultime 24 ore): 20777 i casi attualmente positivi in regione (+3726 nelle ultime 24 ore). Di questi 179 sono ricoverati in area medica (+1), 21 in terapia intensiva (+1), mentre 20577 positivi si trovano in isolamento domiciliare (+3724 rispetto a ieri).

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (497), Chieti (1320), Pescara (1054), Teramo (835), fuori regione (87), in accertamento (132).

Covid 19, il report per provincia.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.