Mascherine Ffp2 a 75 centesimi, c’è l’accordo

Si abbassa il prezzo delle mascherine Ffp2, trovato l’accordo tra il Commissario Figliuolo e le farmacie. Saranno vendute al prezzo di 75 centesimi ognuna.

Finalmente calmierato il prezzo delle mascherine Ffp2. Siglato l’accordo tra FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite, trovato con la Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti.

Le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria.

Dopo le ultime disposizioni emanate dal Governo, le mascherine Ffp2 sono obbligatorie in Italia a bordo dei mezzi di trasporto in cui il tempo di permanenza può essere lungo e anche sui mezzi pubblici in cui non può essere garantito distanziamento. Oltre che nei luoghi come cinema, stadi, teatri.