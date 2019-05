Ex asilo occupato L'Aquila: lavori al via entro fine anno.

Ex asilo occupato L’aquila: entro fine anno inizieranno i lavori di riqualificazione della struttura su viale Duca degli Abruzzi, che diventerà un centro per giovani e anziani.

Come riporta Il Messaggero, i lavori dovrebbero iniziare entro fine 2019, per la ricostruzione c’è un duplice finanziamento di circa 2 milioni di euro, stanziati dalla Regione Abruzzo e 520 mila euro, frutto di una donazione di Spi Cgil, secondo quanto riferito dall’assessore alla Ricostruzione del Comune dell’Aquila, Vittorio Fabrizi.

“La progettazione esecutiva è terminata e il settore sta espletando la gara per il verificatore che verrà poi validato dal responsabile unico per il procedimento”, ha spiegato Fabrizi.

“Un passaggio che contiamo di fare in tempi brevissimi, è già in corso infatti la procedura per individuare il soggetto verificatore”, ha aggiunto.

“Intanto siamo a lavoro per perfezionare anche tutto l’iter amministrativo. Dovendo inoltre affidare la gara ci sarà bisogno di qualche mese, per questo parliamo di fine anno come data utile per iniziare i lavori”, ha chiarito l’assessore.

Negli anni successivi al terremoto la struttura è stata utilizzata dal Collettivo dell’asilo occupato per farne un luogo di incontro per iniziative di vario genere che lo hanno messo al centro di una serie di polemiche soprattutto tra i residenti della zona, divisi tra favorevoli e contrari.

Tante sono state critiche e segnalazioni; molti residenti hanno chiesto un intervento decisivo da parte delle istituzioni che portasse a uno sgombero della struttura, lamentando soprattutto la mancanza di controlli e problematiche relative a schiamazzi notturni e incuria generale.

Tra i sostenitori dello sgombero anche il consigliere Roberto Junior Silveri, che nel 2017, da capogruppo di Forza Italia, si fece promotore di una mozione di sgombero portata in Consiglio comunale.

“Il nostro intervento sull’ex asilo ha voluto semplicemente riportare ordine e garantire sicurezza. È vero che in quel posto per anni tanti nostri ragazzi hanno cercato di diffondere cultura, ma ne è stato fatto anche un utilizzo improprio”, è il commento del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Con questo progetto vogliamo dare un nuovo impulso alla città, speriamo davvero di poter iniziare i lavori entro la fine dell’anno, riqualificando un’area della città importante, nel cuore storico e vicino soprattutto al polo universitario di Scienze Umane di Viale Nizza, luogo quindi frequentato da tanti giovani”, ha concluso il sindaco.