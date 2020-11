L’Aquila, parte del MUSP della Mariele Ventre ai licei del Convitto Cotugno

L’AQUILA – Assegnata porzione del MUSP scuola “Mariele Ventre” per i licei del Convitto “D. Cotugno”.

A seguito di delibera della Giunta comunale dell’Aquila del 10.11.2020, una porzione della struttura MUSP della scuola primaria “Mariele Ventre” ubicata in Via Ficara è stata data in uso alla Provincia dell’Aquila, che lo assegnerà ai licei del Convitto “D. Cotugno”. “Ringrazio l’Amministrazione comunale dell’Aquila – afferma il Vice Presidente della Provincia dell’Aquila Vincenzo Calvisi, con delega edilizia scolastica – che ci consente di andare incontro ad una esigenza rappresentataci dalla dirigente scolastica del Convitto “D.Cotugno”, Serenella Ottaviano , che aveva chiesto ulteriori spazi per i licei musicale ed economico sociale, specie in ottica di maggiore distanziamento necessario per l’emergenza covid. A breve la scuola “Ventre” avrà una nuova sede, lasciando così libero il piano superiore della struttura musp in Via Ficara, per oltre mille metri quadrati; l’amministrazione provinciale si fa carico del pagamento al comune dei canoni di locazione e delle utenze, oltre a provvedere ai lavori di adeguamento degli spazi, come già fatto per gli altri musp avuti in disponibilità. L’uso della struttura – conclude Vincenzo Calvisi – è per l’anno scolastico in corso 2020/2021 ed in ogni caso prorogabile sino al tempo necessario per il completamento dei lavori nelle sede dei licei “D.Cotugno” ubicata a Pettino, ove sono in corso i lavori per oltre 4 milioni di euro che termineranno entro il prossimo anno 2021”.

Soddisfazione per il provvedimento è stata espressa anche dal consigliere provinciale Francesco De Santis, presidente della commissione edilizia scolastica, per il quale “la sinergia tra amministrazione provinciale e comunale per la messa a disposizione dei musp ha consentito di risolvere le criticità legate alla carenza di spazi per i licei del Convitto “D. Cotugno”, nella fase dei lavori resisi necessari sulla sede di Pettino”.