Maxxi, lavori sospesi a Palazzo Ardinghelli: in forse apertura

Lavori sospesi a Palazzo Ardinghelli, futura sede del Maxxi e di nuovo in forse l’apertura prossima per il prossimo giugno.

Palazzo Ardinghelli, nel cuore del centro storico dell’Aquila ospiterà la nuova sede distaccata del Maaxi, il Museo delle arti del XXI secolo.

La consegna del Palazzo, interessato dai lavori di ristrutturazione post sisma, era prevista per lo scorso 31 marzo poi, la pandemia Coronavirus ha bloccato tutto.

Palazzo Ardinghelli è uno dei cantieri del Segretariato regionale ai beni culturali dove attualmente i lavori non sono ancora ripartiti.

Oltre alla sospensione per il Coronavirus c’è un altro problema adesso da risolvere; è venuto a mancare il responsabile unico del procedimento Claudio Finarelli.

Tutto questo potrebbe quindi far slittare ancora l’apertura che era prevista per il 21 giugno, nonostante sul sito web del Maxxi sia ancora presente questa data per l’apertura dei battenti.

“Lavoreremo per poter rispettare l’appuntamento – ha assicurato il segretario regionale ai beni culturali, Stefano D’Amico. – Non so se il Maxxi sta pensando a una rimodulazione di questa data, per quanto ci riguarda faremo in modo di rispettare le scadenze il più possibile. Certo, i tempi sono stretti. Inoltre, se a seguito di questa parziale riapertura dovesse verificarsi un incremento dei contagi, riscatterebbero automaticamente le chiusure dei cantieri, che vanificherebbero quello che si è fatto e si sta facendo”.

“La scomparsa dell’architetto Finarelli – continua D’Amico – ci addolora. Aveva dedicato a questo cantiere tanti anni di attenzioni, fatiche e un coinvolgimento notevole. Ora c’è la necessità di sostituirlo. Non sarà facile. Per il resto, so che le ditte stanno già adeguando i loro piani operativi di sicurezza. Spero che in pochi giorni il cantiere di Palazzo Ardinghelli sia nelle condizioni di ripartire. Per quanto ci riguarda mancano solamente le finiture, le stuccature e le verniciature. La questione più delicata è invece il montaggio dei due corpi ascensori, un’operazione curata dal Maxxi con la nostra supervisione. I tempi cominciano a essere un po’ stretti, speriamo di riuscire a rispettarli. Se non ci fosse stata la battuta d’arresto del Covid, il 31 marzo avremmo consegnato al Maxxi l’edificio munito delle certificazioni necessarie. Purtroppo così non è stato”.

Come riporta Il Centro non è solo il cantiere di Palazzo Ardinghelli ad essere fermo; infatti nei prossimi giorni dovrebbero riprendere i lavori anche in tutti gli altri cantieri di competenza del segretariato.

Non è stato possibile farli ripartire tutti insieme proprio per l’ordinanza del Comune dell’Aquila che disciplina una serie di atteggiamenti da applicare per la sicurezza in un momento così delicato a causa dell’emergenza Covid e del pericolo di contrarre ancora il virus.