Il MAXXI apre a Palazzo Ardinghelli: c’è la data ufficiale

L’AQUILA – Dopo lo slittamento della data di gennaio, fissate ufficialmente le date di apertura del MAXXI presso Palazzo Ardinghelli.

Annunciate questa mattina a Roma, nell’ambito della conferenza stampa del MAXXI, le date di apertura di Palazzo Ardinghelli a fine restauro (31 marzo) e l’apertura del MAXXI L’Aquila (21 giugno). Lo annuncia la Soprintendenza Archeologiaa Belle Arti e Paesaggio di L’Aquila e cratere, sottolineando su Facebook: “Due appuntamenti attesi cui hanno dato il loro fondamentale apporto il Segretariato regionale MIBACT Abruzzo e la Soprintendenza per L’Aquila e cratere, che hanno seguito congiuntamente il complesso restauro del Palazzo e accompagnato con passione il percorso vrrso la sua nuova destinazione museale”.

L’ufficializzazione della data arriva dopo la “falsa partenza” del 18 gennaio, prima data “ufficiosa” dell’inaugurazione. Nei giorni precedenti quella data, IlCapoluogo.it aveva avuto conferma dello slittamento della data dal segretario generale del MAXXI, Pietro Barrera che “la cerimonia ufficiale con il ministro e l’ambasciatore russo slitta a marzo per via di normali problemi di agenda degli interlocutori più importanti, per cui non è stato possibile organizzare l’evento in queste settimane. Comunque la tabella di marcia complessiva resta la stessa, per cui l’apertura definitiva al pubblico resta prevista per il 20 o 21 giugno”.

Previsione confermata oggi a Roma con le due date, il 31 marzo per l’inaugurazione della fine restauro di Palazzo Ardinghelli e il 21 giungno per l’apertura al pubblico del MAXXI L’Aquila.