Vaccini Covid19, dal 3 giugno tutte le fasce d’età

Vaccini Covid19, dal 3 giugno saranno possibili le somministrazioni a tutte le fasce d’età.

Dal 3 giugno – comunica l’ANSA – sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione fino ai 16 anni, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età.

È quanto annuncerà una circolare della struttura Commissariale per l’Emergenza di Francesco Figliuolo, non ancora diffusa.

Già nella giornata di ieri era giunta notizia sull’abbandono del criterio basato sulle fasce d’età entro il 10 giugno. Ora c’è una data, quella del 3 giugno 2021: da quel momento potranno partire le somministrazioni su tutte le fasce d’età fino ai 16 anni.

Per gli adolescenti la notizia più recente, arrivata proprio questa mattina, riguarda il possibile ok dell’AIFA sui vaccini agli adolescenti entro l’inizio della prossima settimana.

“Il 10 maggio l’Fda ha già approvato i vaccini per gli adolescenti, l’Ema li approverà oggi e l’Aifa recepirà questa autorizzazione – nell’arco di un paio di giorni – perché non c’è nessun’altra indicazione preferenziale. C’è già un’età, ci sono già i vaccini e credo che oggi si completerà il ciclo per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Ci sono 8,5 milioni di adolescenti in questa fascia d’età“. Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, ospite di ‘Buongiorno’.