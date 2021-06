Vaccini Covid19 per tutte le fasce d’età, si parte

Vaccinazioni Covid19, addio alle fasce. Oggi 3 giugno si inizia: in Abruzzo vaccini per tutti gli over 16.

Accelerazione decisiva nella campagna vaccinale contro il Covid19. Come annunciato dal Generale Francesco Figliuolo, Commissario all’Emergenza Covid, oggi, 3 giugno, si allarga ufficialmente la platea dei vaccinati: anche se nelle diverse regioni le regole sono ancora da uniformare.

Considerando in generale l’Italia le prenotazioni partiranno per tutti, dai 12 anni in su. In Abruzzo da oggi tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni potranno prenotarsi per il vaccino.

La piattaforma sarà attiva dalle ore 14. Qui le info utili per effettuare la prenotazione e il link per accedere alla piattaforma.

Per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, invece, si attendono le indicazioni operative da parte della Struttura Commissariale.

Per quanto riguarda le altre regioni e i territori italiani questa è la situazione Vaccini:

ALTO ADIGE: da oggi le prenotazioni per le vaccinazioni saranno possibili anche per gli altoatesini dai 16 ai 18 anni.

BASILICATA: da oggi recepirà le indicazioni del Commissario all’emergenza. La piattaforma – si è appreso dalla giunta regionale – sarà aperta, ma in regione le priorità restano, per ora, le persone di età avanzate e i fragili. In questi giorni si sta procedendo con gli ultrasessantenni e anche con coloro che hanno oltre 50 anni di età.

CALABRIA: dalle ore 16 di oggi potranno accedere alla prenotazione tutte le persone a partire dai 12 anni di età, comprendendo anche i ventenni e gli over 30 che erano in attesa di essere inseriti.

CAMPANIA: si è in attesa di indicazioni dall’Unità di Crisi della regione per capire modalità e tempi dell’adesione per ogni fascia di età alla vaccinazione a partire da oggi. La Campania ha sperimentato con open day e progressive aperture vaccinali nelle settimane scorse – e negli ultimi giorni con i maturandi – l’ampliamento delle fasce interessate.

EMILIA ROMAGNA: dal 7 giugno al 18 giugno, ogni due giorni prenotazioni per i 35-39enni, i 30-34enni, 25-29enni, 20-24enni, e poi anche quelli più giovani potranno prenotarsi. Dal 18 giugno aperto a tutti.

FRIULI VENEZIA GIULIA: in settimana la regione apre a tutte le fasce vaccinabili.

LAZIO: rimangono le convocazioni per età (si è arrivati fino al 1981, le prossime saranno per i nati dopo il 1982). Per gli over 12 la prenotazione sarà dal pediatra.

LIGURIA: dal 31 maggio è partita la seconda chiamata volontaria per gli over 18 per i vaccini Astrazeneca e Johnson&Johnson, promossa dalla Regione. Al momento la chiamata alle vaccinazioni è per i quarantenni.

LOMBARDIA: dalle ore 23 di ieri tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 potranno prenotare la propria vaccinazione.

MARCHE: la regione ha aperto da vari giorni lo slot di prenotazione dai 40 anni in su (oltre alle altre fasce di età). Da domenica 30 maggio prenotazioni senza limiti di età (ma dai 16 anni in su) per persone con comorbidità. Da ieri e fino al 6 giugno possono andare a vaccinarsi i maturandi, circa 14mila ragazzi, senza prenotazione, seguendo però l’ordine alfabetico.

MOLISE: prenderanno il via oggi le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia d’età 39-30 anni, mentre per quella che va dai 29 ai 20 le adesioni potranno essere inoltrate a partire da sabato.

PIEMONTE: aperte da ieri le prenotazioni per le persone con con più di 30 anni (inclusi i nati nel 1991) e da oggi anche i giovani con più di 18 anni compiuti. 100 mila le vaccinazioni previste in azienda e si lavora alla montagna covid free.

PUGLIA: da oggi apre le prenotazioni agli under 40, nella fascia compresa tra 39 e 35 anni. Finora si potevano vaccinare tutte le persone dai 40 anni in su. Emiliano nei giorni scorsi, dopo il via libera dell’Aifa, ha annunciato che la Puglia è pronta a vaccinare gli adolescenti dai 12 ai 15 anni, a cominciare da quelli più fragili.

SARDEGNA: da venerdì 4 la platea dei soggetti vaccinabili nell’isola si amplia con l’inclusione dei cittadini nella fascia d’età 16-39 anni: a partire dalle 12, tramite la piattaforma di Poste Italiane, saranno abilitati a prenotare la somministrazione delle dosi negli hub e nei centri vaccinali del territorio regionale.

SICILIA: al via anche in Sicilia, da oggi, le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid per chi ha tra 16 e 39 anni.

TOSCANA: già aperte le prenotazioni dei nati fino al 1983. La prenotazione per chi ha 16 anni compiuti ed è residente in inizierà il 7 giugno.

UMBRIA: le pre adesioni sono state aperte a tutti fino ai 18 anni. Proseguono le vaccinazioni per le fasce d’età: tocca ai cinquantenni.

VALLE D’AOSTA: ieri l’Astra Open Day, a cui hanno potuto aderire tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni.

VENETO: da oggi via libera a tutti con l’apertura dell’agenda per le vaccinazione dai 12 ai 39 anni. Saranno disponibili 700 mila prenotazioni, con agenda aperta fino al 4 agosto.