Vaccini Covid 19, addio alle fasce d’età

Vaccini Covid 19, Fedriga: “Addio a fasce età forse prima del 10 giugno”.

“Penso che potrebbe essere anticipata rispetto al 10 giugno la possibilità di aprire” la prenotazione alle vaccinazioni a tutti senza distinzione per fasce di età. “Oggi di fatto tutte le Regioni stanno correndo. Il problema non sono le fasce d’età in questo momento, ma l’adesione alla campagna vaccinale: abbiamo ancora una resistenza soprattutto in certe fasce d’età”. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a Radio Anchi’io su Radio Uno Rai rispondendo a una domanda sulla possibilità che dal 10 giugno si possano aprire le vaccinazioni a tutti. “C’è una piccola parte molto limitata di no vax – ha osservato – altre invece sono persone che hanno paura e hanno bisogno di rassicurazione. C’è stata comunicazione molto caotica sui vaccini, pensiamo a cosa è successo su AstraZeneca. Dobbiamo rassicurare e dire alle persone che si devono affidare alle evidenze scientifiche e non all’emotività”. In Fvg, ha quindi concluso, “nella fascia 50-59 anni si registra un’adesione pari al 63%, mi auguro possa aumentare. Sono fasce partite più tardi e magari c’è ancora qualcuno che si vorrà prenotare, ma è importante farlo presto”.