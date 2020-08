Rassegna Ovini, il Coronavirus fa saltare l’evento storico a Campo Imperatore

Non ci sarà nessuna Rassegna Ovini a Campo Imperatore. Neanche la storia vince il coronavirus, almeno non quest’anno.

L’emergenza e le attuali disposizioni anti-Covid cancellano l’edizione numero 61 della Rassegna Ovini, senza che la Camera di Commercio abbia mandato alcuna informazione ufficiale.

Storia, tradizioni legate a una professione antica e mai morta alle pendici del Gran Sasso. Prodotti tipici, non solo caseari, in vetrina, ma soprattutto tempo da passare insieme. Un’altra usanza cara agli aquilani portata via dalle norme in vigore per l’emergenza Covid. Ogni 5 agosto, del resto, moltissimi aquilani, passata l’alba, salivano a Fonte Vetica. E non c’era fatica non ripagata dall’assaggio del panino con la porchetta.

Una colazione saporita, ma al tempo della Rassegna Ovini anche questa era un’istituzione.

L’appuntamento storico cade ogni 5 agosto. Oggi, 5 agosto 2020, però, non sarà ricordato solo per gli incendi delle montagne aquilane ma anche per una manifestazione, ormai radicata nel territorio, che non si terrà. Pastori e appassionati costretti a rassegnarsi.

Rassegna Ovini, i recenti screzi

Ultime edizioni travagliate per la Rassegna Ovini di Campo Imperatore.

Già lo scorso anno ci si era dovuti rimboccare le maniche – e anche in tempi stretti – per l’organizzazione della sessantesima edizione. Un evento per il quale ogni anno – ma nel 2019 in particolare, in virtù della ricorrenza – si creano numerose aspettative.

Erano stati proprio i pastori i protagonisti di una mobilitazione per impedire che la rassegna potesse saltare: furono loro a contribuire a salvare la passata edizione a fronte di un primo passo indietro da parte della Camera di Commercio. All’organizzazione della manifestazione collaborano, infatti, oltre agli stessi pastori, l’ente camerale della Provincia dell’Aquila, la Regione Abruzzo, il Comune di Castel del Monte e, in generale, i Comuni della Baronia.

Rassegna Ovini, i problemi a partire dall’incendio

All’origine dei problemi legati alla sicurezza nell’organizzazione della Rassegna Ovini, c’è il terribile incendio avvenuto il 5 agosto 2017.

Tre anni fa l’episodio, sulla piana di Fonte Vetica. Un rogo che si estese subito su una vasta area, divampato da una canalina portata in montagna da alcuni ragazzi, per cuocere la carne. L’incendio causò danni per oltre 1 milione di euro, all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga. Le fiamme distrussero più di 330 ettari di bosco.

Da allora sono cominciati i problemi, con la prima edizione ridotta, post incendio, nel 2018, priva del mercato ambulante. La Rassegna Ovini, tuttavia, si era sempre salvata: non quest’anno. Con la speranza che, già nel 2021, tutto possa tornare alla normalità. E che Campo Imperatore possa riabbracciare le sue greggi e i fedeli di una tradizione che ha contribuito a fare la storia delle nostre montagne.