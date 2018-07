Rassegna ovini, confermata la data del 5 agosto

La Rassegna ovini torna alle origini: manifestazione dedicata completamente agli addetti ai lavori. Confermata la data del 5 agosto.

Il Comune di Castel del Monte, con il sindaco Luciano Mucciante, in collaborazione con la Camera di Commercio e la Regione Abruzzo, sarà l’ente capofila nell’organizzazione dell’edizione 2018 della Rassegna ovini a Campo Imperatore. Dopo diverse riunioni organizzative, il Comune si è assunto l’impegno di portare avanti l’iniziativa, con un evento dedicato agli addetti ai lavori e ai turisti che vorranno partecipare che si terrà come sempre il 5 agosto.

La Rassegna ovini torna alle origini.

Niente stand e ambulanti, la Rassegna ovini di quest’anno tornerà alle origini con un evento dedicato prevalentemente agli addetti ai lavori, ma aperto a cittadini e turisti che vorranno avvicinarsi al mondo degli ovini. Un evento in misura ridotta rispetto agli altri anni che fa di necessità virtù: assicurare la sicurezza, tornando alle origini.

«Di comune accordo con la Camera di Commercio e la Regione Abruzzo, per cui ringrazio il consigliere Pierpaolo Pietrucci – ha spiegato ai microfoni del Capoluogo.it il sindaco Mucciante – abbiamo deciso di non perdere quest’occasione per evitare una ulteriore batosta alle aree interne. Abbiamo deciso di prendere questo impegno, rispettando tutte le regole, per dare lustro a chi lavora per mantenere vive le aree interne, ovvero pastori e agricoltori».