Rassegna Ovini, fulmine sul camper

Temporale di pochi minuti alla Rassegna ovini, camper centrato da un fulmine. Ferito l’uomo a bordo.

Fortunatamente non è stato direttamente investito dalla scarica elettrica l’escursionista ferito durante il temporale alla Rassegna ovini a Fonte Vetica, ma ha riportato traumi per un fulmine che si è abbattuto nei pressi del camper sul quale si era rifugiato. Lo racconta Il Centro: «Un fulmine caduto nelle vicinanze di un camper ha mandato in ospedale un anziano escurzionista che aveva raggiunto l’area montana per assistere alla rassegna dedicata alla pastorizia». L’anziano, di 78 anni, è stato soccorso dai sanitari presenti sul posto e successivamente trasportato in ospedale per le verifiche del caso.

A parte i pochi minuti di temporale e gli attimi di apprensione per l’anziano escursionista, la Rassegna ovini è proseguita tranquillamente, nella soddisfazione degli organizzatori e i veri protagonisti dell’evento, i pastori, che quest’anno si sono riappropriati di una manifestazione che il sindaco di Castel Del Monte, Luciano Mucciante, in concerto con Camera di Commercio e Regione, ha voluto riportare allo spirito originario.