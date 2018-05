Rassegna ovini, stop agli ambulanti

Pochi controlli e misure di prevenzione, dopo l’incendio dell’anno scorso il sindaco Mucciante dice no agli ambulanti alla Rassegna ovini.

Il sindaco di Castel del Monte, Luciano Mucciante, mira a riportare la tradizionale manifestazione della Rassegna degli ovini alle origini. E dopo l’incendio dell’anno scorso, avvenuto durante l’evento, arriva lo stop agli ambulanti.

Rassegna ovini, la storia.

«Nell’immediato dopoguerra e più precisamente nel 1948 – ricorda il sindaco – durante l’amministrazione del sindaco Orinzio Mucciante si tenne per la prima volta a Castel del Monte, in località Cannavini, la Mostra degli Ovini. La prima rassegna fu una sorta di speranza di rinascita dopo che la guerra si era portata via più della metà delle 35.000 pecore dei castellani. Durante la mostra venivano esposti solo i capi migliori e i più belli venivano premiati. Il grande successo avuto dalla prima edizione fece sì che l’anno successivo la manifestazione venne trasferita a Campo Imperatore nella Valle della Macina e fino a qualche anno fa si faceva ancora la distinzione tra le greggi stanziali e quelle transumanti, differenziazione persa nel tempo con la progressiva riduzione della transumanza. Ormai da molti anni la rassegna è organizzata dalla Camera di Commercio di L’Aquila con il patrocinio del Comune di Castel del Monte, che dal 2005 ha istituito il premio “Verga d’argento”, riconoscimento per chi ha contribuito in qualche modo a rilanciare, sviluppare o divulgare l’attività della pastorizia, che purtroppo negli ultimi anni ha subito una notevole riduzione. Tuttavia l’imprenditoria pastorale è ancora ben radicata a Castel del Monte, tanto che le aziende del paese hanno ricercato la loro innovazione nella filiera produttiva, mantenendo un’elevata qualità e creando prodotti di eccellenza come il “pecorino canestrato” e la lavorazione della lana “progetto Pecunia”».

Le novità di quest’anno per la Transumanza e Rassegna ovini. Dopo l’incendio, stop agli ambulanti

«Quest’anno – spiega il primo cittadino di Castel del Monte – il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha presentato la candidatura della Transumanza affinché questa venga riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco. Nel dicembre del 2019, alla fine del processo di valutazione internazionale, arriverà la decisione definitiva da parte del Comitato di Governo dell’Unesco. Il vice Ministro delle Politiche Agricole ha detto: “Ci riempie di orgoglio questa candidatura, in quanto è l’unica per quest’anno del settore agricolo e valorizza una pratica che rinnova il profondo legame tra uomo, prodotto e paesaggio”. Questa frase ha indotto l’Amministrazione comunale di Castel del Monte alla riflessione che gli amministratori e la popolazione di un paese, che nel passato era interamente dedito alla pastorizia, ha il compito di difendere una ricchezza che si fonda sulle tradizioni, sui luoghi e sui sapori. L’unico modo che abbiamo di preservare i nostri pastori è quello di riportare allo spirito originario la Rassegna degli ovini valorizzando le greggi e i prodotti tipici dell’agricoltura grazie alla fiera nazionale che si tiene tutti gli anni presso la mostra stessa. Alla luce del tragico evento accorso durante la manifestazione del 2017, un incendio di vaste proporzioni che si è esteso dalla località di Fonte Vetica fino al Monte Siella in prossimità di Vado di Sole, per sopperire alla persistente mancanza di adeguati controlli, alla carenza di misure di prevenzione del rischio ed al contempo salvaguardare il tradizionale evento ovino, l’Amministrazione comunale ha deciso di modificare il regolamento comunale, abolendo il mercato ambulante organizzato in concomitanza della rassegna, che ormai da anni fungeva da diversivo della vera manifestazione, catalizzando l’attenzione di persone non interessate alla specificità della rassegna. Inoltre verrà richiesto alle forze dell’ordine il potenziamento dei controlli contro l’abusivismo ambulante. Si invita la Camera di Commercio di L’Aquila ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ad un incontro per la definizione di una comune strategia di rilancio della Rassegna degli Ovini nell’anno 2018, al fine di gratificare e supportare i veri protagonisti della manifestazione: i pastori».