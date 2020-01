A14, incubo code: ecco i rimborsi per gli automobilisti

Volgono al termine le festività natalizie, ma non le lunghe code che bloccano gli automobilisti nel traffico sulla A14. Tra disagi e polemiche. Arriva, però, il piano straordinario per i rimborsi.

Previsto un sistema di pre-allerta con volontari in soccorso degli automobilisti, per eventuali problemi o difficoltà. Ed ora arriva anche la notizia dei rimborsi. Aspi, Autostrade per l’Italia, “ha attivato un piano straordinario per assistere e informare gli automobilisti in. questi giorni di rientro dalla festività, in cui è previsto traffico intenso”, anche a causa dei viadotti sequestrati.

Intanto Mit e interessati sono stati allertati dalla società di Autostrade per l’Italia, in caso di code e restringimenti di corsia a partire dall’8 gennaio sarà possibile chiedere i rimborsi del pedaggio, lungo i tratti autostradali posti sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.

I giorni di viaggio per i quali sarà possibile chiedere i rimborsi sono il 5, 6 e 7 gennaio. da mercoledì 8 gennaio 2020 gli automobilisti potranno presentare richiesta di rimborso, che sarà poi valutata da Aspi, in funzione dei disagi.

La richiesta di rimborso può essere inviata alla casella di posta elettronica info autostrade.it, allegando una copia del viaggio attestato.