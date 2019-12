A14 e viadotti sequestrati, esodo di Natale da incubo

Lunghe file si preannunciano sull’A14 per l’esodo di Natale, ormai alle porte: sul tratto marchigiano e abruzzese, con diversi viadotti ancora sequestrati, l’incubo è piuttosto concreto.

In tanti speravano in una sorta di “miracolo di Natale“: la riapertura per la fine dell’anno dei tratti incriminati sull’A14 era vista come un miraggio per evitare file di mezzi incolonnati, seppure nei giorni di festa non viaggino i camion.

Invece non ci sono cambiamenti: si viaggerà su una corsia, nel tratto marchigiano, sui viadotti Fosso San Biagio, Campofilone, Vallescura e Petronilla, tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso.

Sul tratto abruzzese l’ultimo viadotto sequestrato in ordine di tempo è quello sul Vomano, all’altezza di Roseto, con la contestuale chiusura anche del casello, sia in entrata sia in uscita. Autostrade per l’Italia (Aspi) contava di poter rimuovere le restrizioni il 12 dicembre, ma le autorità pubbliche di controllo hanno dato parere contrario.

Ma anche i viadotti di Colonnella, del Calvano, del Cerrano, Vallelunga in territorio chietino, a Fossacesia, sul viadotto Fonte dei Preti.

La Procura di Avellino a novembre fece sequestrare preventivamente le barriere “new jersey” di 10 viadotti, sulla dorsale adriatica, a seguito dell’indagine sulla strage del bus del 2013: anche a Natale quindi si viaggerà su una corsia sola. Con carreggiate dimezzate e limite a 40 km all’ora per i Tir e 60 per le auto.

A14, le date da bollino nero

I pomeriggi del 23, 26 e 31 dicembre saranno i peggiori secondo le previsioni di traffico ma già in questo fine settimana ci sarà un assaggio di esodo di Natale, con lunghe code previste già da venerdì e per tutto il fine settimana.

Moltissimi italiani, dopo aver trascorso il 25 in famiglia, approfitteranno infatti del ponte. Attenzione dunque al 26 (traffico da intenso a critico), 27 (intenso soprattutto il pomeriggio), 28 e 29 (molto critico).

Il ponte di Ognissanti già aveva messo a dura prova la pazienza dei tanti viaggiatori: file anche da 15 chilometri in entrambe le direzioni.