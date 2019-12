A14, l’incubo è realtà: Pescara – Ancona in 5 ore

Incubo A14 confermato: cinque ore tra Pescara ed Ancona nel primo weekend che segna l’inizio delle vacanze di Natale.

Un incubo annunciato e che presto si è tramutato in realtà: file interminabili su una sola corsia causa il sequestro di diversi viadotti da parte della Procura di Avellino, dopo la strage del bus del 2013.

Già nel ponte di Ognissanti le code chilometriche avevano mostrato quanto potesse diventare difficile la percorrenza sul tratto autostradale abruzzese e marchigiano: ma nella giornata di ieri si è raggiunto un record, purtroppo negativo.

A14: meno di 150 chilometri in 5 ore. In condizioni normali si impiega un’ora e mezza.

Nel corso della giornata, le code non hanno fatto che aumentare. Nelle Marche si sono registrati, a metà giornata, veri e propri ingorghi: 23 chilometri tra Civitanova e Grottammare, dove si viaggia a passo d’uomo, circa 9 chilometri tra Grottammare e San Benedetto del Tronto; in Abruzzo fino a undici chilometri di coda tra Giulianova e Pescara Nord, tre chilometri tra Pescara Ovest e Pescara Sud e un chilometro tra Lanciano e Val di Sangro.

Con il casello di Roseto degli Abruzzi chiuso perchè l’ultimo dei viadotti sequestrati (il Vomano) insiste proprio sull’uscita autostradale, la situazione sulla costa abruzzese è di forte difficoltà, con i mezzi pesanti a riversarsi sulla SS16 Adriatica insieme ai tanti automobilisti che, per evitare di rimanere bloccati in autostrada, hanno tentato la statale. E da domani i Tir torneranno sulle autostrade.

A14 da incubo: le reazioni

Veementi le reazioni nei territori: alle lamentele dei pendolari dei giorni scorsi, che avevano fatto presagire l’entità del disagio che è poi esploso in questi giorni di esodo, si sono aggiunte quelle di quanti si sono trovati in autostrada per ore senza poter fare altro che attendere. In sofferenza le imprese della Val di Sangro, sottolinea il sindaco di Atessa Borrelli:

Per la Val di Sangro, cuore pulsante dell’Abruzzo che produce, è diventato una sorta di martirio il sequestro dei viadotti dell’A14 tra la nostra regione e la Marche. Dalla Val di Sangro partono merci e produzioni che, con tir, camion e mezzi leggeri, rimangono imbottigliate nel traffico che va a rilento. Situazione che sta creando malumori e proteste, da parte delle imprese, in sofferenza. Il tratto abruzzese-marchigiano dell’autostrada A14 BO-BA, per la città di Atessa e per la zona industriale della Val di Sangro (35% del Pil regionale) , è vitale. È una delle vie di comunicazione principalmente usate dalle aziende di logistica e trasporti.

“Si metta fine a una situazione di gran confusione dovuta a provvedimenti contraddittori sul traffico pesante” dice la deputata Dem Stefania Pezzopane.