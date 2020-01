A14/A25, code e disagi: stop a mezzi pesanti

Ancora code e disagi sulla A14 e sulla A25. Attivo divieto di transito per i mezzi pesanti.

Sulla A25 tra Pescara Nord e Città Sant’Angelo, chiusura Pesanti (Km 364.2 – direzione: Ancona).

Lo rende noto Strada dei Parchi che ha pubblicato poco fa un post sulla pagina Facebook.

Continua “l’inferno dantesco” per gli automobilisti che transitano sulle autostrade abruzzesi. A seguito delle chiusure, dei viadotti sequestrati e dei restringimenti di carreggiata, quasi quotidianamente la situazione fa registrare pesanti disagi.

Sulla A14 Bologna-Taranto è attivo il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3.5 Tonnellate compresi gli autobus tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Pineto verso Ancona e tra Pineto e Pescara nord verso Bari.

Al momento per chi viaggia verso Ancona la coda è di 10 km.

Coloro che viaggiano in direzione di Ancona, devono percorrere la A25 Torano-Pescara per poi immettersi sulla A24 in direzione Teramo. Inoltre è chiuso sulla A25 il bivio per la A14 in direzione di Ancona.

Code e traffico autostrada A14 Pescara: la situazione del 13 gennaio

Il tratto interessato è quello che già la scorsa settimana aveva creato numerosi disagi e problemi, in particolare il 7 gennaio era stata la giornata record con bollino nero, quando si registrarono fra il pomeriggio e la prima serata oltre 16 chilometri di code.

Traffico particolarmente intenso anche al casello di Pescara Nord – Città Sant’Angelo dovuto alla colonna di tir in uscita dall’autostrada, per il divieto di transito ai mezzi pesanti sul viadotto Cerrano.

I mezzi pesanti infatti sono costretti a percorrere la viabilità ordinaria ed in particolare la statale 16 che nei tratti fra Pineto, Silvi, Città Sant’Angelo e Montesilvano risulta spesso congestionata.