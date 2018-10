Demolizione a Piazza Duomo, le immagini

E’ partita la scorsa notte la demolizione del Palazzo ex Del Vecchio, nella parte alta di Piazza Duomo.

La cantierizzazione era stata ultimata nel fine settimana appena passato: ieri l’avvio della demolizione.

Le operazioni di abbattimento hanno suscitato grande curiosità: molti i passanti che si sono fermati ad assistere ad uno degli edifici che si affaccia proprio su piazza Duomo.

Ecco le immagini della demolizione nel bel video pubblicato da Marco Carosone

Parte della piazza in corrispondenza del fabbricato e le vie San Flaviano, via Rosso Guelfaglione e via Crispomonti saranno interdette al traffico veicolare e pedonale. Si tratta di uno dei primissimi interventi di questo tipo che viene effettuato nel cuore del centro storico.

Il palazzo ripreso nei mesi scorsi da Google Maps

Le operazioni di demolizione vere e proprie sono iniziate durante la notte e proseguiranno, sempre nelle ore notturne, nei giorni successivi per creare il minor disagio possibile alle attività diurne.

Nelle prossime settimane, invece, si procederà alla demolizione di altre strutture situate su via XX Settembre, come l’ex banca del Fucino o l’istituto religioso all’angolo con via Campo di Fossa.

e.f.