Palazzo Del Vecchio, va avanti la demolizione

Va avanti la demolizione, come sempre in notturna, del Palazzo di Del Vecchio, nella parte alta di piazza Duomo.

Iniziata una settimana fa, si tratta di uno dei primissimi interventi di questo tipo che vengono effettuati nel cuore del centro storico.

Molta la curiosità da parte dei cittadini, che ogni sera si assiepano dietro a mezzi e transenne per guardare la demolizione di questo edificio.

Parte della piazza in corrispondenza del fabbricato e le vie San Flaviano, via Rosso Guelfaglione e via Crispomonti saranno interdette al traffico veicolare e pedonale.

Le operazioni di demolizione proseguiranno sempre nelle ore notturne nei prossimi giorni per creare il minor disagio possibile alle attività diurne.

Nelle prossime settimane, invece, si procederà alla demolizione di altre strutture situate su via XX Settembre, come l’ex banca del Fucino o l’istituto religioso all’angolo con via Campo di Fossa.