Palazzo Del Vecchio, terminata la demolizione

È terminata la demolizione del Palazzo che, prima del sisma, ospitava Del Vecchio, in piazza Duomo.

Sono in corso le operazioni di rimozione delle macerie.

La demolizione è iniziata circa due settimane fa e ha attirato la curiosità e l’attenzione di decine di aquilani che, con l’arrivo del buio, si assiepavano dietro le transenne per osservare i mezzi all’opera.

Si tratta di uno dei primi interventi del genere in centro storico: demolizione analoga è in corso anche su via Sallustio, dove la viabilità risulta interrotta proprio per queste operazioni.

Nelle prossime settimane, invece, si procederà alla demolizione di altre strutture situate su via XX Settembre, come l’ex banca del Fucino o l’istituto religioso all’angolo con via Campo di Fossa.

e.f.