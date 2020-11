Asili nido L’Aquila, come fare domanda

L’AQUILA – Domande per l’ammissione a gennaio 2021 per i posti eventualmente disponibili negli asili nido comunali.

L’ufficio per il Diritto allo studio del Comune dell’Aquila rende noto che è stato pubblicato l’avviso per l’acquisizione delle domande per l’ammissione negli asili nido comunali e privati convenzionati, a partire dal prossimo primo gennaio, nel caso in cui dovessero rendersi disponibili dei posti. Le domande vanno inoltrate entro il 7 dicembre, seguendo le modalità contenute nell’avviso pubblicato nella pagina avvisi, della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione del sito internet del Comune [CLICCA QUI]. Nella stessa pagina è pubblicato anche il modello per la richiesta.