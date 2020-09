L’Aquila, designati gli scrutatori per il referendum sul taglio dei parlamentari

L’AQUILA – Referendum sul taglio dei parlamentari, designati gli scutatori.

Sono stati designati gli scrutatori degli 81 seggi elettorali del territorio comunale dell’Aquila, per il referendum del 20 e 21 settembre, relativo alla riforma che prevede il taglio dei Parlamentari.

Lo rende noto l’ufficio Elettorale. L’elenco – sia in ordine alfabetico che di seggio – è pubblicato sul sito internet del Comune, nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione del portale istituzionale.

Si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica; previste anche elezioni regionali e comunali. In Abruzzo naturalmente si voterà solo per referendum ed elezioni comunali.