L’Aquila, come si vota al referendum in caso di quarantena da Covid 19

L’AQUILA – Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre: le modalità di voto per gli elettori in caso di covid-19.

L’Ufficio Elettorale del Comune dell’Aquila, in ottemperanza al Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 103, rende noto che gli elettori iscritti nelle liste sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per covid-19, al fine di esprimere il proprio voto per il Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre, devono far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, tra il 10 e il 15 settembre 2020, la seguente documentazione:

– Una dichiarazione attestante la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo dell’abitazione;

– Un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge citato (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19);

– Copia della tessera elettorale;

– Copia di un documento di identità;

La documentazione potrà essere trasmessa mediante e mail all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it, che riceve le comunicazioni anche se trasmesse da una casella di posta elettronica ordinaria.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Elettorale al recapito telefonico 0862645720.

Un avviso specifico è pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila.