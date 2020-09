L’Aquila, Referendum 20 e 21 settembre: le sedi dei seggi elettorali

Referendum costituzionale 20 e 21 settembre, le sedi dei seggi elettorali a L’Aquila.

Ai fini di garantire il rispetto delle prescrizioni normative in materia di contenimento del contagio da Coronavirus Covid-19, e anche per esigenze logistiche, l’ufficio Elettorale comunica che alcuni seggi attivati per il referendum del 20 e 21 settembre sono stati necessariamente e temporaneamente (solo per questa consultazione) spostati in altra sede rispetto alla dislocazione ordinaria.

In particolare, i seggi 42 e 43 (San Sisto) verranno allestiti nel musp della scuola materna di via Antica Arischia, il 52 sarà insediato alla scuola media Dante Alighieri in via Acquasanta, il seggio di Collebrincioni (57) sarà invece aperto alla scuola elementare di via Nicola Moscardelli 62. I seggi di Camarda, Assergi e Filetto (59, 61 e 62) saranno insediati alla succursale della scuola media Dante Alighieri di Paganica, in via Onna.

L’elenco completo dei seggi elettorali e la loro sede è pubblicato sul sito internet del Comune, nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione, a questo indirizzo

Referendum costituzionale 20 e 21 settembre, comunicazione di disponibilità presidente di seggio

L’ufficio Elettorale del Comune dell’Aquila rende noto che c’è tempo fino al 18 settembre per comunicare la disponibilità a ricoprire la funzione di presidente di seggio per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, in caso dovesse essere necessaria la sostituzione di quelli designati dalla Corte d’Appello.

Criteri, requisiti e modalità di presentazione della domanda sono riportati nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune, nella pagina avvisi, della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione, a questo indirizzo. Vi è inserito anche il modello per produrre la richiesta.