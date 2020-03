Sospeso il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari

Sospensione Referendum Costituzionale del 29 Marzo 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

In relazione alla circolare n. 17 del 6 marzo 2020 del Ministero dell’Interno circa la sospensione delle operazioni connesse al Referendum Costituzionale del 29 marzo a causa dell’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio nazionale, si intende di conseguenza sospeso con effetto immediato anche il “divieto a tutte le amministrazione pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie”.