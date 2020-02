A14, 31 giorni di chiusure notturne

Non si ferma “l’incubo” per gli automobilisti in transito sulla A14, ancora alle prese con divieti e chiusure notturne.

La chiusura totale notturna al traffico sulla A14 proseguirà per 31 giorni fino ad aprile, per consentire le ultime verifiche sul viadotto Cerranno.

Le chiusure partiranno da oggi, venerdì 21 febbraio e proseguiranno con fasi alterno fino al 3 aprile, nel tratto Atri-Pineto-Pescara nord.

Sul viadotto Cerrano della A14 dovranno essere completate le attività di verifica, da parte dell’Istituto italiano saldature.

Come riporta Il Centro, nell’ambito del piano avviato, nei giorni scorsi, la società Autostrade ha diffuso il programma di una serie di chiusure notturne, che andranno a interessare un lungo tratto autostradale, da Atri a Pescara, e che viene integrato con sessioni di lavoro notturno non consecutive, fino al prossimo 4 aprile.

Un intervento che prevede anche dei percorsi alternativi consultabili, dagli automobilisti, tramite i collegamenti “My Way”.

Per informazioni sulla situazione della viabilità, viste le numerose chiusure notturne programmate e i rallentamenti dovuti ai restringimenti di carreggiata, Autostrade consiglia di chiamare il call center al numero 840.04.21.21.

Ecco il calendario delle chiusure:

Si parte stasera con la prima chiusura del tratto Atri-Pineto – Pescara nord, in direzione Bari, dalle 22 alle 6.

Nella stessa fascia oraria, il tratto in questione sarà interdetto al transito anche domani, 22 febbraio e per tre notti consecutive, da martedì 25 a giovedì 27 febbraio, sempre dalle 22 alle 6.

Negli stessi giorni e orari, non sarà possibile usufruire dell’area di servizio “Torre Cerrano ovest”, situata all’interno del tratto chiuso.

Da Ancona verso Bologna, invece, il tratto Pescara nord- Atri- Pineto sarà chiuso venerdì 28 e sabato 29 febbraio, dalle 22 alle 6 del mattino. Di conseguenza, non sarà possibile usufruire dell’area di servizio “Torre Cerrano est”.

MARZO

La programmazione delle chiusure del mese di marzo risulta più ampia, nel tratto Pescara nord- Atri- Pineto verso Ancona.

Le prime tre notti di chiusura al transito, dalle 22 alle 6, sono programmate per martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo. Si prosegue, poi, con una nuova interruzione del traffico venerdì 13 e sabato 14 marzo, sempre dalle 22 alle 6.

E ancora, tre chiusure consecutive, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, e nelle notti di venerdì 27 e sabato 28 marzo, dalle 22 alle 6. Ancora autostrada A/24 chiusa, in corrispondenza del viadotto del Cerrano, dalle 22 di martedì 31 marzo alle 6 di mercoledì primo aprile. Resta interdetta, negli stessi giorni e orari, la stazione di servizio “Torre Cerrano est”, situata all’interno del tratto chiuso.

Verso Bari, le chiusure sono programmate per due notti consecutive, venerdì 6 e sabato 7 marzo, dalle 22 alle 6, da martedì 10 a giovedì 12 marzo, sempre dalle 22 alle 6, venerdì 20 e sabato 21 marzo, e da martedì 24a giovedì 26 marzo, nella medesima fascia oraria.

APRILE

Il tratto autostradale Atri- Pineto – Pescara nord, in direzione Bari, resterà chiuso solo tre notti per l’ultima fase delle verifiche: si tratta, nello specifico di mercoledì primo aprile, giovedì 2 e venerdì 3, dalle 22 alle 6.

Come per le precedenti chiusure, gli automobilisti non potranno usufruire dell’area di servizio “Torre Cerrano ovest”.

Gli itinerari alternativi consigliati, ma di fatto obbligati, sono: verso Pescara-Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, proseguire sulla Statale 16 adriatica, in direzione Pescara, con rientro sulla A/14, alla stazione di Pescara nord, per proseguire in direzione Pescara-Bari.

Per chi procede verso Ancona- Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Pescara nord, è consigliabile proseguire sulla Statale 16 adriatica, con rientro sull’A14, alla stazione autostradale di Atri Pineto.