Le nuove stanze della poesia, Era così il Natale

Era così il Natale…” una poesia di Valter Marcone per augurare a tutti un Buon Natale,

“Per la rubrica Le Nuove Stanze della Poesia auguro un Buon Natale ai lettori de Il Capoluogo con un ricordo di Natali ormai lontani nella mia vita ma che sono rimasti dentro al cuore . Spero che questo componimento parli al loro cuore nel ricordo di tutti i Natali della loro vita. Auguri di Buon Natale”, scrive Valter Marcone.

Noi eravamo poveri

ma c’era gente ancora

più povera di noi

e per loro e per noi

Natale era due zampogne

e una trombetta

– che chiamavamo “scupine”

e che non erano altro che le ciaramelle

quelle della poesia di Pascoli

che avevamo imparato a scuola –

con le scordate e assordanti

note di un antico tramestio

sul selciato delle strade di città,

tra i vicoli e dentro le cucine

dall’odore di fumo.

Era così il Natale

che ci eravamo abituati

ad aspettare

per viverlo in mezzo a quelle quattro

statuette di terracotta

posate su un tappeto di muschio ,

umido e odoroso,

per viverlo con due arance

e qualche fico secco

quei “caracine” che scrocchiavano

sotto i denti

e allampavano la lingua

d’una dolcezza inattesa,

immediata e per sempre perduta

se non nei ricordi

di un bambino di altri Natali,

tra storie vere e storie inventate

d’un Gesù che dormiva

tra un bue e un asino.

Poi Natale finiva così

una “scupine” e quattro “caracine”;

la notte di Capodanno

dormivamo già dalle dieci di sera.

E già prima della Befana

avevamo cominciato

a parlare di un altro anno,

un anno nuovo,

con l’inverno freddo

e la fame di sempre

di noi ragazzi,

un anno che non avrebbe portato

niente di diverso

da quello precedente.

Erano così gli anni della nostra infanzia

e dell’adolescenza che andavano via ,

come sono andati via

quei Natali di allora .Allora

era così che poi ,di nuovo

cominciavamo ad aspettare

un’altra volta Natale

più intensamente

tra la festa di S. Martino,

quello della poesia imparata pure a scuola ,

e la festa dell’immacolata .

Ed era poi di nuovo Natale.