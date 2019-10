“Hasta la baldoria, siempre!”: Potere al Pop, il nuovo monologo di Massimo Sconci

Dopo Il popolo Struzzo, Numero Zero e Pelli Scure, è online POTERE AL POP, il nuovo monologo dell’attore Massimo Sconci, da lui scritto diretto e interpretato.

Il video è targato ILorem Design (impresa di produzioni video e grafica, fondata da Den Smak).

«L’idea mi è venuta in base alla necessità di voler raccontare la superficialità e il pressappochismo che sembra aver preso piede ai giorni nostri. Oltre alla già annunciata crisi dei valori, si sono aggiunte le relazioni liquide proprie del mondo social e la scomparsa di quegli ideali concreti che un tempo erano sufficienti per farci scendere in piazza.» dichiara il protagonista.

«Un tempo, per sostenere una causa in cui si credeva, occorreva un serio investimento di tempo e energie, adesso basta mettere un like su Facebook e si è (quasi) con la coscienza a posto. Se ne parla continuamente di “Rivoluzione”. Non si fa nulla per comprenderla. È divenuta una parola generica, il cui valore viene sempre più spesso mistificato.» prosegue Sconci.

«Rivoluzionario è un mondo in cui le parole coincidono coi fatti, in cui il singolo partecipa in gruppo alle sorti del Paese. Così come, ricordiamocelo, un leader rivoluzionario è colui che non teme il confronto né il

consiglio di chi lo ha chiamato a gestire il suo Paese. Per questa serie di motivi, di fatti, tutto ciò rimane solo e

soltanto un segno astratto. Del resto, da sempre, più si sprecano parole a caso su un concetto basilare, più il valore e il significato stesso del concetto viene avvilito.»

«Per questo motivo – conclude – ho voluto mettere in gioco l’importanza della tendenza Pop, che ultimamente

sembra essersi impadronita anche della comunicazione politica.»