Aspettando il giro con il sindaco Biondi e Renato Palumbo.

Stamattina Il Capoluogo si è diretto alla scoperta del villaggio rosa con un pezzo della storia del ciclismo abruzzese, Renato Palumbo.

Mentre si attende l’arrivo dal circuito che sale da Porta Napoli, Palumbo ha rievocato tanti episodi di ciclismo, grazie alla sua pluriennale esperienza.

L’appassionato esperto di ciclismo è stato anche lo scopritore della campionessa Alessandra D’Ettorre, la prima donna ad aver vinto un Campionato mondiale di ciclismo su strada, intervistata nei giorni scorsi da Il Capoluogo.

Palumbo ha ricordato anche Vito Taccone e indossa ancora i cappelli da lui realizzati nel 2005.

Tanti i disagi ma si respira aria di festa nel capoluogo abruzzese.

In prima linea anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, felice per la giornata festosa e per la funzione promozionale della tappa per la nostra città, nonché curioso di rivedere lo spot girato negli ambienti aquilani.

Ricordiamo che il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, consiglierà la Maglia Rosa.