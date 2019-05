Giro d’Italia, la funivia del Gran Sasso aperta al pubblico

Il Centro Turistico del Gran Sasso annuncia che la funivia sarà aperta al pubblico in occasione della 7ª tappa del Giro d’Italia.

“Si comunica che in occasione dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia a L’Aquila la funivia verrà aperta al pubblico il giorno 17/05 per consentire la visita del Gran Sasso agli ospiti che verranno in concomitanza con tale evento”.

L’annuncio arriva dal Centro Turistico del Gran Sasso. Migliaia le persone attese per il Giro d’Italia che così avranno anche occasione di visitare il Gran Sasso utilizzando la funivia.