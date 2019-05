Il Giro d’Italia arriva a L’Aquila: è il giorno rosa

Il Giro d’Italia arriva oggi all’Aquila, per la sua tappa numero 7. Tutto pronto nella città scelta per ospitare la carovana di ciclisti, che partirà da Vasto alle 12,25.

La corsa rosa arriverà all’Aquila intorno alle 16,40.

185 chilometri di percorso descriveranno un tragitto mosso: dall’ambiente costiero, i ciclisti attraverseranno l’entroterra teatino. Unico GPM le Svolte di Popoli prima dell’altopiano abruzzese che porta all’Aquila. 9 i chilometri di percorso cittadino, tra strade diritte e in leggera pendenza, fino a raggiungere le zone maaggiormente colpite dal terremoto dell’aprile 2009. L’Emicilo, per l’occasione vestito di rosa, sarà il quartier tappa. Circa 3000 persone arriveranno in città: strade chiuse e modifiche alla viabilità, già annunciate dal Capoluogo.



Il Giro a L’Aquila, orari del percorso: quando la corsa passa sotto casa tua?

Secondo la cronotabella intorno alle ore 16 i ciclisti raggiungeranno il territorio aquilano, all’altezza di Navelli. Saranno a San Pio delle camere alle ore 16,15 e passando per la Statale 17 svolteranno al Bivio di Barisciano alle 16,24. Alle ore 16,34 arriveranno a San Gregorio, cinque minuti più tardi, alle 16,39 giungeranno a Bazzano. Alle 16,43 attraverseranno Sant’Elia, quindi Via della Polveriera, poi alle 16,50 arrivo al Torrione, passando per Viale De Gasperi e la Fontata Luminosa. L’arrivo finale del Giro è stato posizionato a viale Crispi, all’altezza della Villa Comunale ed è previsto intorno alle ore 17.

Giro a L’Aquila, planimetria del percorso cittadino

Gli ultimi chilometri del percorso si correranno tutti in città. Si lascia la ss.17 ai -9 km dall’arrivo e si affronta la salita di via della Polveriera con pendenze attorno al 5-6% e punte del 9%.

Discesa in città verso il Castello e passaggio cittadino articolato fino ad affrontare l’ultima discesa (in parte all’interno dell’abitato) che termina con una svolta secca verso destra ai 2 km dall’arrivo.

A 1500 m la strada inizia a salire. L’ultimo km ha una pendenza attorno al 7% con una punta dell’11% poche centinaia di metri prima di immettersi nel rettilineo finale. La retta di arrivo misura 450 m (larghezza 7 m) in ascesa al 7% su asfalto.

Giro a L’Aquila, tappa 7: dove seguirla in Tv

Le immagini della città andranno su Rai Sport e Rai International e su tutte le televisioni collegate, ben 192 in tutto il mondo. Nel dettaglio la Vasto-L’Aquila, che partirà alle 12,25, sarà trasmessa live su Raisport Hd con ‘Villaggio di Partenza’ fin dalle ore 11,30. A seguire lo spazio ‘Anteprima Giro’. Switch su Rai Due a partire dalle 14.30, disponibile in streaming anche sul sito Raiplay. Live su Eurosport 1 dalle 13.05, disponibile anche su Eurosport Player.

Non solo Giro a L’Aquila, ricco calendario di iniziative ed eventi

Giro pieno di sorprese. Dopo la partenza di sabato a Bologna e la tappa 6, Cassino-San Giovanni Rotondo, con lo sprint inaspettato del 25enne Masnada, oggi l’arrivo all’Aquila. Vetrine in rosa, film, convegni, Street food e concorsi a premi: la città da giorni si prepara all’arrivo del Giro d’Italia, con molti eventi in rosa.

Oggi sarà ancora gara allo scatto più originale e più bello, in tema, neanche a dirlo, rosa. I selfie più belli saranno pubblicati sulla pagina Facebook L’Aquila Giro d’Italia. Contest partito lo scorso 12 maggio. I vincitori conquisteranno premi offerti dai commercianti della città.

Dalle 16.30 si susseguiranno tre spettacoli realizzati dai Bandierai dei Quattro Quarti L’Aquila. Alla Fontana Luminosa il gruppo si cimenterà in uno spettacolo che vedrà le bandiere mettere alla prova le proprie abilità accompagnati dai musici ;il tutto creato appositamente per accompagnare il passaggio dei corridori durante la tappa aquilana. Successivamente presso i Quattro Cantoni alle 17 sarà possibile nuovamente godere dello spettacolo di tamburini e bandiere.

La giornata si concluderà per le 18 con un grande spettacolo a Piazza Duomo.

I Bandierai dei Quattro Quarti attraverso le proprie esibizioni promuovono la storia della nostra Città, rievocando i QUARTI FONDATORI di Santa Maria, San Pietro,San Giovanni e San Giorgio: i colori si possono ritrovare nella grafica delle bandiere curata da Carlotta Liberatore, nei bellissimi costumi di rievocazione medievale delle dame e in quelli dei musici.

Tre giorni anche di Street Food, quest’anno nella cornice del Parco del Castello. Appuntamento oggi, 17, fino a domenica 19 maggio. Cibi e ricette a tema e a tema sarà anche l’apetta di promozione dell’evento di strada, colorata di rosa per l’occasione speciale. Gli eventi non termineranno con l’arrivo della Tappa alla Villa Comunale. Infatti il 19 ci sarà la quarta edizione della “Gran Fondo Città dell’Aquila” organizzata dalla Asd Ciclo Cral, evento sportivo ormai consolidato nel territorio aquilano.