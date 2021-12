Offerte di lavoro Abruzzo: Capolavoro del 7 dicembre

Lavoro Abruzzo, torna la rubrica Capolavoro del Capoluogo. Tutte le offerte sul territorio e le informazioni utili per candidarsi.

Lavoro Abruzzo: addetto alla brace, autista camion espurgo, operaio montatore di mobili.Le offerte di lavoro in Abruzzo.

Il Capoluogo, nell’appuntamento con Capolavoro di martedì 7 dicembre 2021, presenta le offerte di lavoro disponibili secondo l’aggiornamento puntuale delle richieste di lavoro pervenute al Centro per l’Impiego dell’Aquila

Per eventuali candidature rivolgersi direttamente al CPI dell’Aquila o consultare il sito www.borsalavoro.regione.abruzzo.it

Lavoro Abruzzo, tutte le offerte di Capolavoro del 7 dicembre 2021

AZIENDA RISTORAZIONE N.1 ADDETTO ALLA BRACE

Requisiti: preferibile esperienza, patente B auto propria. Mansioni: cottura alla brace di carne per la preparazione di panini. Luogo di lavoro: Fonte Cerreto (furgoncino street food). Tipo di contratto: stagionale. Tipo di impegno: full time (dalla mattina fino alle ore 17 circa). Per candidarsi occorre inviare il c.v. all’indirizzo e.mail ido.laquila@regione.abruzzo.it inserendo nell’oggetto “Candidatura addetto alla brace per furgoncino street food”

AZIENDA RISTORAZIONE N. 1 ADDETTO ALLA PREPARAZIONE E VENDITA DI PANINI

Requisiti: preferibile esperienza, patente B auto propria. Mansioni: preparazione e vendita di panini imbottiti e altri prodotti street food. Luogo di lavoro: Fonte Cerreto (furgoncino street food). Tipo di contratto: stagionale. Tipo di impegno: part time. Per candidarsi occorre inviare il c.v. all’indirizzo e.mail ido.laquila@regione.abruzzo.it inserendo nell’oggetto “Candidatura addetto alla preparazione panini per furgoncino street food”

DITTA N.1 AUTISTA CAMION ESPURGO

Requisiti: PATENTE C+CQC pregressa esperienza come autista, disponibilità a trasferte. Tipologia contrattuale: determinato (3 mesi). Tipo di impegno: full time. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “Candidatura camionista”

NEGOZIO DI MOBILI N.1 OPERAIO MONTATORE DI MOBILI

Requisiti: pregressa esperienza nel trasporto e montaggio mobili, patente B. Tipologia contrattuale: indeterminato. Tipo di impegno: full time. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “Candidatura operaio montaggio mobili”

AZIENDA N.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Requisiti: pregressa esperienza nella mansione, diploma o laurea, ottima conoscenza del pacchetto office e della navigazione in Internet, spiccata capacità di lavoro in autonomia, patente B. Tipologia contrattuale: indeterminato. Tipo di impegno: full time. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “Candidatura impiegato amministrativo con esperienza ”

AZIENDA N.1 SEGRETARIA

Requisiti: diploma di scuola superiore, ottima conoscenza di word, excel, outlook, patente B, preferibile esperienza nel ruolo. Mansioni: front office, protocollo, gestione ordini. Tipologia contrattuale: da valutare in base all’esperienza del candidato. Tipo di impegno: part time (20 ore a settimane pomeridiane). Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “Candidatura segretaria ”

HOTEL N.1 ADDETTO/A PULIZIE DI ALBERGO

Requisiti: minima esperienza nella mansione, patente B. Tipologia contrattuale: tempo determinato (6 mesi lavoro stagionale). Tipo di impegno: part time (4/5 ore al giorno). Località di lavoro: Fonte Cerreto. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “Candidatura addetto pulizia albergo Fonte Cerreto ”

ALBERGO N.1 CAMERIERE ROCCA DI MEZZO

Requisiti: minima esperienza nella mansione, patente B. Tipologia contrattuale: tempo determinato (4 mesi lavoro stagionale). Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “Candidatura cameriere”

AZIENDA N.1 RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

Requisiti: propensione alla mansione, preferibile esperienza, possesso patente cat. B, auto propria. Tipo di contratto: tempo determinato 6 mesi. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura rappresentante”

AZIENDA N.1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE

Requisiti: possesso patente cat. B. mansioni: carico e scarico merci, sistemazione del magazzino. Tirocinio. Tipo di impegno: pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura tirocinante magazziniere”

DITTA N. 2 PONTEGGIATORI

Requisiti: consolidata esperienza nel montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi, possesso patente cat. B (auto propria), diponibilità a trasferte in ambito regionale. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato Tipo di impegno: tempo pieno Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura ponteggiatore”

DITTA N.1 MURATORE QUALIFICATO/CARPENTIERE

Requisiti: consolidata esperienza nella mansione di muratore e/o carpentiere Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato Tipo di impegno: tempo pieno Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo mail ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura muratore e/o carpentiere”ì

PRIVATO N. 1 BADANTE 24 H

Requisiti: preferibile pregressa esperienza. Richiesta aperta ad entrambi i sessi. Mansioni: assistenza a due persone anziane di cui una autonoma e una non autosufficiente. Luogo di lavoro: L’Aquila centro. Tipologia contrattuale: tempo determinato Tipo di impegno: 24h Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo: ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura badante 24H”

AUTOFFICINA N. 1 MECCANICO GOMMISTA (ANCHE APPRENDISTA)

Requisiti: preferibile pregressa esperienza nelle mansioni di meccanico/gommista, possesso patente cat. B (auto propria) Tipologia contrattuale: tempo determinato/indeterminato e/o apprendistato in base all’esperienza del candidato Tipo di impegno: tempo pieno Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo: ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura meccanico gommista”

RISTORANTE N. 1 AIUTO CUCINA

Requisiti: consolidata esperienza come aiuto cucina e preferibile esperienza nelle attività di aiuto cuoco, preferibile possesso qualifica triennale e/o diploma scuola alberghiera, possesso patente cat. B (auto propria) Tipologia contrattuale: tempo determinato Tipo di impegno: part-time Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura aiuto cucina”

IMPRESA EDILE N. 2 MURATORI QUALIFICATI

Requisiti: consolidata esperienza nella mansione Tipologia contrattuale: tempo indeterminato Tipo di impegno: tempo pieno Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura muratore

IMPRESA EDILE N. 2 MANOVALI EDILI

Requisiti: consolidata esperienza nella mansione Tipologia contrattuale: tempo indeterminato Tipo di impegno: tempo pieno Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura manovale”

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVIILE. COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L’AQUILA

Avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 L. 56/87 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale con la qualifica di operatore, equivalente, ai fini della definizione del codice Istat, a “Addetti a funzioni di segreteria”. Codice Istat: 4.1.1.1.0. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite identità digitale SPID per persona fisica e di livello 2 utilizzando il seguente indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it, dalle ore 9:00 del 7.12.2021 alle ore 23:59:59 del 21.12.2021. IL BANDO E’ REPERIBILE PRESSO IL PORTALE SELFI DELLA REGIONE ABRUZZO – www.selfi.regione.abruzzo.it Sez. “Offerte di lavoro” – “Selezioni ex art. 16 L.56/87”

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVIILE. DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO

Avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 L. 56/87 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 unità di personale con la qualifica di operatore, equivalente, ai fini della definizione del codice Istat, a “Addetti a funzioni di segreteria”. Codice Istat: 4.1.1.1.0

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite identità digitale SPID per persona fisica e di livello 2 utilizzando il seguente indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it, dalle ore 9:00 del 7.12.2021 alle ore 23:59:59 del 21.12.2021.

IL BANDO E’ REPERIBILE PRESSO IL PORTALE SELFI DELLA REGIONE ABRUZZO – www.selfi.regione.abruzzo.it Sez. “Offerte di lavoro” – “Selezioni ex art. 16 L.56/87”