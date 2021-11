Offerte di lavoro Abruzzo: Capolavoro del 30 novembre

Lavoro Abruzzo, torna la rubrica Capolavoro del Capoluogo. Tutte le offerte sul territorio e le informazioni utili per candidarsi.

Lavoro Abruzzo – Rappresentante di commercio, cuoco, ponteggiatori, barista. Le offerte di lavoro in Abruzzo .

Il Capoluogo, nell’appuntamento con Capolavoro di martedì 30 novembre 2021, presenta le offerte di lavoro disponibili secondo l’aggiornamento puntuale delle richieste di lavoro pervenute al Centro per l’Impiego dell’Aquila.

Per eventuali candidature rivolgersi direttamente al CPI dell’Aquila o consultare il sito www.borsalavoro.regione.abruzzo.it

Lavoro Abruzzo, tutte le offerte di Capolavoro del 30 Novembre 2021

N.1 RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

Requisiti: propensione alla mansione, preferibile esperienza, possesso patente cat. B, auto propria. Tipo di contratto: tempo determinato 6 mesi. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura rappresentante”

N.1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE

Requisiti: possesso patente cat. B. mansioni: carico e scarico merci, sistemazione del magazzino. Tirocinio. Tipo di impegno: pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura tirocinante magazziniere”

RISTORANTE N. 1 CUOCO

Requisiti: consolidata esperienza nella mansione, possesso patente cat. B (auto propria) Tipologia contrattuale: tempo determinato. Tipo di impegno: da definir.e Luogo di lavoro: Rocca di Mezzo (AQ). Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura cuoco/a”

BAR N. 1 BARISTA

Requisiti: consolidata esperienza nella mansione, possesso partente cat. B (auto propria) Tipologia contrattuale: tempo determinato. Tipo di impegno: da definire. Luogo di lavoro: Rocca di Mezzo (AQ). Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura barista”

DITTA N. 2 PONTEGGIATORI

Requisiti: consolidata esperienza nel montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi, possesso patente cat. B (auto propria), disponibilità a trasferte in ambito regionale. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura ponteggiatore”

DITTA N.1 MURATORE QUALIFICATO/CARPENTIERE

Requisiti: consolidata esperienza nella mansione di muratore e/o carpentiere Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo mail ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura muratore e/o carpentiere”

PRIVATO N. 1 BADANTE 24 H

Requisiti: preferibile pregressa esperienza. Richiesta aperta ad entrambi i sessi. Mansioni: assistenza a due persone anziane di cui una autonoma e una non autosufficiente. Luogo di lavoro: L’Aquila centro. Tipologia contrattuale: tempo determinato. Tipo di impegno: 24h. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo: ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura badante 24H”

AUTOFFICINA N. 1 MECCANICO GOMMISTA (ANCHE APPRENDISTA)

Requisiti: preferibile pregressa esperienza nelle mansioni di meccanico/gommista, possesso patente cat. B (auto propria). Tipologia contrattuale: tempo determinato/indeterminato e/o apprendistato in base all’esperienza del candidato. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo: ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura meccanico gommista”

RISTORANTE N. 1 AIUTO CUCINA

Requisiti: consolidata esperienza come aiuto cucina e preferibile esperienza nelle attività di aiuto cuoco, preferibile possesso qualifica triennale e/o diploma scuola alberghiera, possesso patente cat. B (auto propria). Tipologia contrattuale: tempo determinato. Tipo di impegno: part-time. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura aiuto cucina”

IMPRESA EDILE N. 2 MURATORI QUALIFICATI

Requisiti: consolidata esperienza nella mansione. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Tipo di impegno: tempo pieno Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura muratore”

IMPRESA EDILE N. 2 MANOVALI EDILI

Requisiti: consolidata esperienza nella mansione. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura manovale”

ALBERGO N. 2 CAMERIERI DI RISTORANTE

Requisiti: minima esperienza nella mansione, patente B. Tipologia contrattuale: tempo determinato (4 mesi lavoro stagionale). Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “Candidatura cameriere d’albergo ”

ALBERGO N. 2 ADDETTE ALLA PULIZIA DELE CAMERE

Requisiti: preferibile minima esperienza, patente B, buona conoscenza della lingua italiana. Tipologia contrattuale: tempo determinato (4 mesi lavoro stagionale). Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “Candidatura addetta pulizie camere d’albergo ”

DITTA EDILE N. 2 PONTEGGIATORI (ANCHE APPRENDISTA)

Requisiti: esperienza nella mansione, possesso patente cat. B (auto propria), disponibilità a trasferte in ambito regionale. Tipologia contrattuale: tempo determinato o apprendistato (in base all’esperienza e all’età del candidato). Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura ponteggiatore 2”

NEGOZIO DI PORTE E INFISSI N. 1 TIROCINANTE INSTALLATORE DI INFISSI

Requisiti: propensione alla mansione, patente B. Attività da svolgere: installazione di porte, infissi e arredo. Tipo di contratto: tirocinio. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi è necessario inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo email: ido.laquila@regione.abruzzo.it inserendo nell’oggetto “Candidatura tirocinante installatore di infissi”

AUTOCARROZZERIA N. 1 CARROZZIERE

Requisiti: esperienza nella mansione, patente B. Tipo di contratto: tempo indeterminato. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi è necessario inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo email: ido.laquila@regione.abruzzo.it inserendo nell’oggetto “Candidatura carrozziere”

AZIENDA N. 1 APPRENDISTA INSTALLATORE IMPIANTI DI ANTENNE

Requisiti: età di apprendistato (massimo 29 anni o percettore di NASPI) minima esperienza nella mansione, patente B. Tipo di contratto: Apprendistato. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi è necessario inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo email: ido.laquila@regione.abruzzo.it inserendo nell’oggetto “Candidatura apprendista antennista”

DITTA N. 3 MURATORI

Requisiti: certificata esperienza nella mansione, patente B-C. Tipo di contratto: tempo determinato. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi è necessario inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo email: ido.laquila@regione.abruzzo.it inserendo nell’oggetto “Candidatura muratore qualificato”

N. 2 OPERAI ADDETTI ALL’ALLESTIMENTO DI VETRINE

Requisiti: preferibile esperienza nel montaggio allestimenti ed assemblaggio elementi di decorazione, possesso patente cat. B (auto propria), disponibilità a lavorare nei giorni festivi. Tipologia contrattuale: tempo determinato (1 mese). Tipo di impegno: tempo pieno. luogo di lavoro: Fossa (AQ). Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura vetrinista”

AZIENDA RISTORAZIONE N. 1 ADDETTO ALLA PREPARAZIONE E VENDITA DI PANINI

Requisiti: preferibile esperienza, patente B auto propria. Mansioni: preparazione e vendita di panini imbottiti e altri prodotti street food. Luogo di lavoro: Fonte Cerreto (furgoncino street food). Tipo di contratto: stagionale. Tipo di impegno: part time. Per candidarsi occorre inviare il c.v. all’indirizzo e.mail ido.laquila@regione.abruzzo.it inserendo nell’oggetto “Candidatura addetto alla preparazione panini per furgoncino street food”

AZIENDA RISTORAZIONE N.1 ADDETTO ALLA BRACE

Requisiti: preferibile esperienza, patente B auto propria. Mansioni: cottura alla brace di carne per la preparazione di panini. Luogo di lavoro: Fonte Cerreto (furgoncino street food). Tipo di contratto: stagionale. Tipo di impegno: full time (dalla mattina fino alle ore 17 circa). Per candidarsi occorre inviare il c.v. all’indirizzo e.mail ido.laquila@regione.abruzzo.it inserendo nell’oggetto “Candidatura addetto alla brace per furgoncino street food”.