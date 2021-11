Offerte di lavoro Abruzzo: Capolavoro del 23 novembre

ASSISTENTE DIRETTORE

Pedevilla S.p.A. per una prossima apertura presso L’Aquila, ricerca un Assistente Direttore da inserire in affiancamento presso uno dei Vuovi Ristoranti Aziendali. La figura dovrà supportare il direttore in tutte le attività operative; controllare e garantire gli standard igienici HACCP sulla struttura; monitorare gli andamenti economici ed analizzare eventuali scostamenti da budget della struttura. Si richiede laurea in scienza gastronomiche, ingegneria o equivalente; patente B e automunito; residenza nel Comune dell’Aquila; ottima conoscenza del pacchetto Office; flessibilità lavorativa; conoscenza delle lingua inglese. Si può indicare la propria candidatura costituita da una lettera di motivazione ed il CV in Italiano con oggetto Assistente Direttore a risorseumane@pedevilla.it