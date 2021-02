Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, il giorno del sì in converse

Fiori d’arancio per Fiorella Mannoia e il compagno avezzanese Carlo Di Francesco.

La rossa combattiva, la cantante di tanti pezzi iconici da generazioni, l’amica per antonomasia dell’Aquila e dell’Abruzzo, protagonista di tante edizioni della Perdonanza Celestiniana, è convolata a nozze dopo 10 anni d’amore con Carlo di Francesco, produttore musicale e legato alla Mannoia anche da un sodalizio artistico.

Di Francesco è un musicista e produttore, ha lavorato con artisti come Ornella Vanoni, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato e Alex Britti, noto soprattutto per esser stato uno dei professori della tredicesima edizione del talent tv “Amici”.

La Mannoia non ha rinunciato ai suoi look mai banali nemmeno nel giorno del “sì”: tailleur bianco pantalone e dal taglio pulito e come scarpe una glitterata e anticonformista Converse. Completo semplice e sneakers anche per Di Francesco.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sono una delle coppie più solide, longeve e discrete del panorama musicale italiano. La relazione tra la Mannoia e Carlo Di Francesco è stata resa pubblica solo nel 2017.

Tra i due 26 anni di differenza, un divario che l’amore ha azzerato, rendendo il loro sodalizio affettivo e professionale decisamente unico.

La foto è stata pubblicata dalla cantante sul suo profilo Instagram: “Ebbene… Si”, il commento della Mannoia allo scatto che la immortala nel giorno più bello per antonomasia.