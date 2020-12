L’Aquila accoglie il Generale Inverno: temperature in picchiata

Sereno e gelate, il Generale Inverno è alle porte e si fa sentire.

Cieli sereni per questo inizio di settimana sul territorio aquilano, ma le temperature indicano chiaramente che l’inverno – che inizierà ufficialmente il 21 dicembre – anche quest’anno non farà sconti. Se, come spiegano da Meteo Aquilano, la giornata di lunedì trascorrerà con cielo sereno su tutto il territorio aquilano e per l’intero arco delle 24 ore, da registrare le rigide temperature e venti moderati da nord.

Nella zona di Fagnano Alto, per esempio, questa mattina si toccavano i -5°.

In montagna, naturalmente, abbondante neve: spettacolo a Campo Imperatore, dove un sole limpido illumina la vasta coltre bianca che ricopre le montagne e la magia del Gran Sasso innevato.