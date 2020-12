L’Aquila – Lunedì cielo sereno, nebbie e gelate al mattino.

La nuova settimana si aprirà all’insegna della stabilità atmosferica, grazie all’elevazione di un vasto promontorio anticiclonico di matrice oceanica sul bacino centrale del Mediterraneo. La giornata di lunedì trascorrerà con cielo sereno su tutto il territorio aquilano e per l’intero arco delle 24 ore. Al primo mattino si formeranno banchi di nebbia in bassa conca e sugli altopiani appenninici. Qualche velatura sarà in transito, specie nelle ore pomeridiane. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime in calo (-6/-2°C), massime in aumento (+9/+12°C). Venti da nord, moderati al primo mattino ed in indebolimento nel corso delle ore.

