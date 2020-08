Coronavirus in Abruzzo: 24 nuovi casi, 8 in provincia dell’Aquila

L’aggiornamento del 22 agosto sui contagi da Coronavirus in Abruzzo.

Oggi in Abruzzo 24 nuovi positivi (di cui 8 in provincia dell’Aquila, 5 Chieti, 7 Pescara, 3 Teramo, 1 fuori regione), nessun nuovo decesso, 33 ricoverati (di cui 1 in t.i.), 280 in isolamento domiciliare, 2843 dimessi/guariti, 146579 test complessivi, 313 attualmente positivi.