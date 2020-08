Coronavirus in Abruzzo, 14 nuovi casi: 8 in Provincia dell’Aquila

Coronavirus, 14 nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, di cui 8 in Provincia dell’Aquila. Il bollettino regionale.

Coronavirus, sono 14 i nuovi positivi emersi dai test effettuati in Abruzzo. ç’aggiornamento del bollettino regionale di sabato, 29 agosto 2020.

Dei 14 nuovi casi Covid, 8 fanno riferimento alla provincia dell’Aquila, 4 a quella di Chieti e 2 a Pescara. I contagi riguardano pazienti di età compresa tra 21 e 87 anni.

Nessun nuovo decesso registrato sul territorio regionale. 38 i ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva), 357 attualmente positivi in isolamento domiciliare. 2872 i pazienti guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Restano, invece, in totale 395 i casi attualmente positivi presenti sul territorio regionale su 154590 test complessivi effettuati.