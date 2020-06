Vinci il virus, la fase 2 corre sui social

Vinci il virus, al via il canale social del Comune dell’Aquila.

Nasce la fan page Facebook “Vinci il virus”, il canale social del Comune dell’Aquila dedicato agli approfondimenti, alla cultura e all’intrattenimento durante la fase 2. La pagina è attiva a partire da oggi e al suo interno “saranno inseriti quotidianamente contenuti di vario genere. – ha spiegato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Dalle attività ludico didattiche, con video realizzati dalle educatrici dei nidi comunali ‘1 Maggio’ e ‘Il Viale’ nell’ambito del progetto ‘Nido amico’, ai contributi di carattere artistico, scientifico e culturale acquisiti attraverso un avviso pubblico rivolto a istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati”.

“Positivo il riscontro, – ha proseguito Biondi – grazie al quale potremo inserire materiali video contenenti spettacoli teatrali, concerti, performance di danza contemporanea, speciali scientifici ma anche documentari che ci guideranno alla scoperta di mostre d’arte o ad approfondire la conoscenza di personaggi noti del mondo della cultura e dello spettacolo. La fan page si inserisce nell’ambito della più ampia campagna istituzionale avviata dal Comune dell’Aquila, attraverso più canali comunicazionali, con l’obiettivo di tenere aggiornata la popolazione sulle regole, la normativa e le azioni di sostegno messe in campo per contenere il contagio da coronavirus. La campagna, in particolare, ha visto l’attivazione di una newsletter quotidiana, videodirette facebook, grandi affissioni, creazione di una piattaforma web dedicata al domicilio e all’asporto”.

“La fase 2 – ha concluso Biondi – segna un graduale ritorno alla vita per molti aspetti, pur tra cambiamenti e nuove regole. Il Comune sarà ancora a fianco dei cittadini, come ogni giorno nei mesi di isolamento, per raccontare come sia stato affrontato, le energie e la creatività messa in campo, per ripartire dalla cultura e dalla condivisione, seppure virtuale, per un nuovo inizio all’insegna della responsabilità”.

Di seguito il link alla pagina: https://www.facebook.com/Vincilvirus-106869214374851/