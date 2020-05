Decreto Liquidità, 30 anni per restituire i prestiti, Pezzopane: “Aiuto alle imprese”

Finanziamenti previsti nel Decreto Liquidità, fino a 30 anni per la restituzione. Il commento della deputata Del Stefania Pezzopane.

“L’approvazione dell’emendamento con il quale si innalza fino a 30 anni il periodo per la restituzione dei finanziamenti, accordati alle imprese attraverso il Dl liquidità, è un grande risultato. È stato un lavoro di squadra tra Governo e Parlamento, con il Pd in campo con questo emendamento importantissimo, che ho sottoscritto e sostenuto”.

“Ieri dalla Commissione europea è arrivato il via libera alla nostra proposta di allungare il tempi di restituzione dei finanziamenti. A quel punto il governo ha dato il via libera. È stata una decisione di grande importanza che rappresenta un aiuto concreto e diretto per le nostre imprese e in particolare alle pmi che fino a 3.200,00 di fatturato 2019 potranno chiedere il finanziamento fino al 25%, restituendolo in un tempo fino a 30 anni con la copertura delle garanzie pubbliche fino a 80% e 20% copertura Confidi”.

“È passato l’impianto della nostra proposta che ha sempre sostenuto che con l’Europa si poteva ottenere di più dei 6 anni previsti inizialmente dal Governo. Sono state settimane non semplici, ma la determinazione e l’Unita d’intenti hanno fatto la differenza. Abbiamo alzato il tiro e siamo riusciti nell’obiettivo. Ora tutte le aziende italiane che hanno sviluppato un fatturato 2019 da 100.001,00 fino a 3,2 milioni potranno richiedere un finanziamento fino al 25% del loro fatturato massimo 800.000,00 e restituirlo oltre i 10 anni e fino a 30 anziché in 6 come previsto nel DL originale“.

“Vuol dire andare incontro alla stragrande maggioranza delle imprese italiane principalmente le pmi vero tessuto portante del nostro Paese. Solo per fare un esempio un’impresa che voleva chiedere 100.000,00 di finanziamento al netto degli interessi la sua rata mensile per 6 anni (72 mesi) sarebbe stata di 1.388,00. Ora per 30 anni (360 mesi) sarà di 277.00 euro. È stata una bella battaglia, orgogliosamente vinta”.

Così la Deputata Stefania Pezzopane firmataria dell’emendamento, a prima firma Dal Moro, che ha portato a 30 anni il tempo in cui restituire il prestito ottenuto. L’emendamento è stato approvato in Commissione Finanze, dove si sta ancora discutendo il Decreto Liquidità e dove devono ancora essere discussi ed approvati.