Ivan Graziani, l’Abruzzo lo ricorda con “Pigro”: manifestazione per musicisti emergenti

Ivan Graziani, 25 anni dalla scomparsa e il ricordo del suo Abruzzo.

“Oggi ricorre il venticinquesimo anniversario della scomparsa di Ivan Graziani, cantautore e chitarrista teramano, che con le sue canzoni ha saputo anche raccontare il suo amato Abruzzo. Come non ricordare tra le tante ‘Gran Sasso’, cartolina e biglietto da visita per il nostro territorio. Ha amato la sua terra d’origine, impegnandosi anche come consigliere comunale a Teramo. Oggi la Regione Abruzzo, con la giunta che presiedo, gli vuole dedicare un ricordo che abbiamo comunque voluto rimanesse nel tempo. Quest’anno abbiamo infatti finanziato la manifestazione canora “Pigro”, fortemente voluta dalla moglie, Anna Bischi, e che premia i migliori giovani musicisti emergenti”, lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Foto di Adnkronos