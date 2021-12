Abruzzo, attività di supporto per pazienti oncologici: via libera dal Consiglio regionale

Consiglio regionale d’Abruzzo, i lavori della seduta odierna: tra i provvedimenti approvati attività di supporto per pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia ed Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate.

Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale sono stati discussi i seguenti documenti politici: interrogazione a risposta orale a firma del consigliere Paolucci recante: Mancata liquidazione delle prestazioni aggiuntive rese dal personale impiegato per l’attuazione del Piano Vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19; interpellanza a firma del consigliere Smargiassi recante: Stato di attuazione L.R. 4 luglio 2019, n. 15 recante: Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso; interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Riqualificazione Ospedale di Penne (PE) – Riscontro nota “Associazione salviamo l’Ospedale di Penne”; interpellanza a firma del consigliere Stella recante: Sgombero palazzina Ater di Ortona e gestione del patrimonio immobiliare dell’Ater di Chieti; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante: Progetto Scuola in Movimento per l’anno scolastico 2021-2022; interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante: Borse Lavoro del Dipartimento Salute Mentale nella Asl di Chieti. Successivamente, l’Assemblea legislativa regionale ha approvato i seguenti provvedimenti:

Il progetto di legge n. 97/2019: Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese. Il provvedimento si pone come obiettivo la valorizzazione e la tutela del patrimonio linguistico regionale abruzzese. A questo scopo, la Regione Abruzzo costituirà un comitato tecnico, formato da 6 esperti, di espressione del Consiglio, tra le cui competenze ci sono: l’assegnazione di borse di studio per coloro che produrranno tesi di laurea sul tema, il coinvolgendo gli insegnati del territorio attraverso corsi di formazione e lo sviluppo di una piattaforma digitale attraverso cui consultare pubblicazioni e quanto possa essere utile per la conoscenza delle specificità dialettali. La Regione Abruzzo per raggiungere gli obiettivi elencati contribuisce con un minimo di spese pari a trentamila euro annui, rimodulabili per ogni esercizio finanziario.

– Il progetto di legge n. 205/2021: Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002. In particolare, il testo prevede l’esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori che subiscono infortuni durante il servizio.

– Il progetto di legge n. 227/2021: Contributo per il sostegno dell’acquisto di dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Al fine di sostenere economicamente e migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapie si stabilisce un contributo a titolo di rimborso spesa per l’acquisto di parrucche e un contributo per l’acquisto da parte delle Asl di caschi refrigeranti, un utile trattamento preventivo nella perdita di capelli. La legge inoltre riconosce un contributo per gli interventi di trucco permanente e/o dermopigmentazione per gli inestetismi causati dall’alopecia secondaria nei pazienti oncologici ed anche per i pazienti alopecia areata (primaria) e si promuove il progetto banca dei capelli e azioni di sostegno psicologico per i pazienti oncologici. La Regione Abruzzo sostiene la norma finanziaria con un contributo di 500.000 euro per il primo anno.

– il progetto di legge n.44/2019: “Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario di attività di prevenzione e monitoraggio zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio da remoto”.

– il p.l. 156/2020: “Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole”.