Consiglio regionale d’Abruzzo, i delegati per l’elezione del Presidente della Repubblica

Consiglio regionale d’Abruzzo, approvato l’assestamento di Bilancio. Eletti i delegati della Regione che parteciperanno all’elezione del Presidente della Repubblica.

Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge n. 230/2021: Assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione del Movimento 5 stelle e del centrosinistra. Approvato un unico emendamento al progetto di legge, riguardante il miglioramento della mobilità urbana della città di Chieti.

L’Assemblea legislativa regionale ha proceduto poi all’approvazione, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle opposizioni, del progetto di legge 233/2021 di iniziativa consiliare (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti). La proposta normativa interviene in merito alla proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative regionali nonché su diversi settori dell’ordinamento giuridico regionale che presentano carattere di urgenza. Gli interventi riguardano, tra gli altri, norme a sostegno dell’economia, la conservazione, la tutela e trasformazione del territorio regionale; la programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Asl regionali; norme in materia ambientale (scarichi di acque reflue urbane); le norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere in zone sismiche; la gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle aree interne; la disciplina del Parco naturale regionale Sirente – Velino; il potenziamento dei servizi sociali sul territorio; gli interventi di manutenzione delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua.

Infine, il Consiglio ha eletto i delegati della Regione Abruzzo che parteciperanno all’elezione del Presidente della Repubblica. Si tratta del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio (15 voti), del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri (14 voti) e del consigliere Sara Marcozzi (13 voti).