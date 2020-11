Chiusura bar alle 18, organizzano l’aperitivo al parcheggio del supermercato: multati

Due sulmonesi sanzionati per aver aggirato la chiusura dei bar alle 18, consumando birra e snack nel parcheggio di un supermercato.

Ieri è stata una giornata particolare per due soggetti originari di Sulmona, di 43 e 46 anni, che avevano pensato bene, considerata la chiusura dei bar alle ore 18 in relazione alla normativa sul contagio COVID-19, di acquistare snack e birra e di fare una bevuta tra amici nel parcheggio di un ipermercato della cittadina peligna. Purtroppo, per i due, proprio da quelle parti transitava un poliziotto del Commissariato di P.S. di Sulmona che, al termine del servizio, aveva deciso di fare spesa per la propria famiglia. Al cospetto dell’operatore della Polizia di Stato si è prospettata una scena piuttosto inusuale: i due, privi di mascherina, con tanto di boccali di vetro, sorseggiavano birra e sgranocchiavano patatine appoggiati al cofano motore di un’auto. Ancora più curiosa è stata la reazione dei due, che si sono giustificati dicendo che era l’unico modo per fare due chiacchiere in compagnia in quanto i bar avevano chiuso alle 18.

Al poliziotto del Commissariato non è rimasto che contattare i propri colleghi della Volante e sanzionare amministrativamente i due soggetti in relazione alla normativa in materia di COVID-19: dovranno pagare una sanzione amministrativa di 400€ ciascuno.

È bene ricordarlo: ai sensi del recente DPCM del 3 novembre 2020, dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico.