Congratulazioni Kevin, sei dottore in Filosofia!

Congratulazioni vivissime a Kevin Salutari, che si è laureato oggi in Filosofia

Discussione a distanza per Kevin, ma non per questo meno emozionante: in tanti, amici e parenti, hanno atteso via smartphone la discussione e poi la proclamazione del neo dottore in Filosofia. Relatore il professore Di Gregorio dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Applausi, coriandoli e spumante dentro e fuori dal portone di casa, a voler ricreare l’atmosfera universitaria: un percorso impegnativo ma anche per questo ancora più soddisfacente.

Congratulazioni Kevin, sei l’orgoglio di tutti noi: tantissimi auguri dalla numerosa tribù Fasciani – Falci, nonni, zii e cugini. Non hai mai mollato e questo è solo uno dei gradini che ti porteranno sempre più in alto, verso grandi traguardi

