Roberto Verdecchia, il dietro le quinte del candidato sindaco

A Pausa Caffé il candidato sindaco del PD per le elezioni comunali di Avezzano.

Oltre la politica, Roberto Verdecchia, candidato sindaco del Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative di Avezzano, si raccolta al microfono del direttore Roberta Galeotti per un nuovo appuntamento di Pausa Caffé.

Un “dietro le quinte” tra famiglia, la passione per il calcio, lavoro e politica per l’avvocato Roberto Verdecchia: “All’università di Teramo – ha ricordato il candidato del PD – ho imparato a frequestare tutti, non solo della mia parte politica, perché il confronto non deve mai diventare odio personale. Il mio percorso è iniziato nel PSI e poi con le elezioni, a seguito delle quali c’è stata la mia prima esperienza in amministrazione, in opposizione”.

“Per me – ha proseguito l’avvocato Verdecchia – la politica è passione e servizio ai cittadini. Dopo 12 anni in amministrazione, tra maggioranza e opposizione, credo di essermi fatto le ossa per il ruolo per cui mi ha indicato il PD. Sono nato ad Avezzano, che per me rappresenta tutto, ma non solo in riferimento alla città in sé. Essere di Avezzano significa essere della Marsica, appartere a questo territorio”.