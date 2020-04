Incendi di Pasquetta, fiamme domate

L’AQUILA – Incendi sulla montagna di Preturo e a Secinaro, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco la situazione torna sotto controllo.

Due fronti hanno tenuti impegnati i Vigili del Fuoco dell’Aquila in conclusione della giornata di Pasquetta. Il primo allarme è scattato in località Cese di Preturo, dove le fiamme sono divampate dalla montagna, rendendo necessario l’intervento di un canadair, oltre che quello delle squadre dei Vigili del Fuoco.

Più tardi, un altro fronte ha impegnato i Vigili del Fuoco a Secinaro, in contrada San Gregorio. Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, che hanno contenuto l’incendio, e la “collaborazione” del meteo la situazione è ormai sotto controllo in entrambe le località. La pioggia delle ultime ore ha infatti agevolato l’azione dei Vigili del Fuoco, che hanno comunque dovuto operare per diverse ore.

Indagini in corso per stabilire le cause che hanno scatenato le fiamme; al momento sembra chiaro che ad innescare i due incendi sia stata la mano dell’uomo, da verificare però se a livello doloso con un’azione volontaria o a livello colposo. Ad ogni modo, gli allarmi sono entrambi rientrati.